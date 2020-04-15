Алма-Ата, Казахстан, , 08:30 — REGNUM Уволен главврач центральной городской клинической больницы Алма-Аты Алмаз Дувашев. Об этом заявил руководителя управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев, сообщает 15 апреля издание Informburo.

По его словам, главный врач написал заявление по собственному желанию. Увольнение связано с массовым заражением коронавирусом среди медиков — 14 апреля в больнице выявили 110 медработников с коронавирусом.

После увольнения сотрудники больницы сняли на видео обращение и попросили вернуть Алмаза Дувашева. Главврач пока не прокомментировал свое решение.

Напомним, вечером 14 апреля главный санитарный врач Алма-Аты Айзат Молдагасимова заявил, что в больнице заразились 182 медика. Всего в Казахстане выявлено 1267 случаев заражения коронавирусом.

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