Алма-Ата, Казахстан, , 15:36 — REGNUM За беспричинное нахождение на улице оштрафованы 604 жителя Алма-Аты. Об этом заявил первый заместитель начальника департамента полиции Нурлан Алмасбеков, сообщает 14 апреля агентство «Казинформ».

По его словам, более 600 нарушителей оштрафовано с 28 марта по 13 апреля. Всего суд привлек к административной ответственности 868 человек — оштрафован 481 нарушитель, арестован — 291, предупреждение получили 96 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля в Казахстане выявили 1202 случая заражения коронавирусом, 150 человек выздоровели, 14 — скончались. Больше всего случаев заражения выявлено в Алма-Ате — 350.

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