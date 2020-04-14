Нур-Султан, , 14:27 — REGNUM Чрезвычайное положение в Казахстане до 1 мая продлил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 14 апреля в пресс-службе главы государства.

Токаев поручил правительству, центральным и местным органам власти принять необходимые меры, которые вытекают из принятого указа. Документ введен в действие с 14 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения в Казахстане введен с 15 марта. Во многих городах, в том числе Алма-Ате и Нур-Султане действует карантин и режим обязательной самоизоляции.

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