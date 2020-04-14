Нур-Султан, , 11:17 — REGNUM 116 медицинских работников в Алма-Ате заразились коронавирусом. Об этом 14 апреля заявил глава управления общественного здравоохранения Тлеухан Абилдаев в эфире телеканала «Хабар 24».

По его словам, с вечера 13 апреля выявлено 174 новых случаев заражения, в том числе 110 сотрудников центральной городской клинической больницы. Кроме того, инфекцию нашли у сотрудников детской инфекционной больницы, городских поликлиник №32, №11 и первой городской клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля в Казахстане выявлено 1179 случаев заражения коронавирусом, в том числе 264 — в Нур-Султане, 346 — в Алма-Ате и 119 — в Кызыл-Орде.