Москва, 14 апреля 2020, 11:07 — REGNUM Сотрудники ГИБДД с 15 апреля на въездах в Москву будут проверять всех водителей, которые едут в город, сообщает 14 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах
«С 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сказал источник.
Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля жителям Москвы и Московской области потребуется оформлять специальные пропуска для передвижения по региону на личном и общественном транспорте.
Ранее в оперативном штабе столицы сообщили, что на утро 13 апреля дня от граждан поступило уже более 700 тысяч заявок на оформление пропуска.
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