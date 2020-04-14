Москва, , 11:07 — REGNUM Сотрудники ГИБДД с 15 апреля на въездах в Москву будут проверять всех водителей, которые едут в город, сообщает 14 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«С 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля жителям Москвы и Московской области потребуется оформлять специальные пропуска для передвижения по региону на личном и общественном транспорте.

Ранее в оперативном штабе столицы сообщили, что на утро 13 апреля дня от граждан поступило уже более 700 тысяч заявок на оформление пропуска.

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