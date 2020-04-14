Москва, , 13:47 — REGNUM Центр педагогического мастерства давно использовал онлайн-технологии, для нас они неразрывны с очными. Много олимпиад и курсов проводилось, интегрируя очные и онлайн-курсы. В период самоизоляции нам было проще перевести обучение в онлайн, и даже запустить, по инициативе правительства Москвы буквально за неделю, полноценную онлайн-школу для всех детей не только Москвы, но и России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

«Используя свои методические наработки и сотрудничая с Яндексом, мы смогли предложить учителям и детям полноценное системное решение — видеоуроки по расписанию для 5−11 классов, включая и модуль по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, яркий курс геометрии, практический курс вероятности и статистики. А в 1−4, это возможность вести уроки с автоматической проверкой заданий по математике, русскому языку и окружающему миру в Яндекс.Учебнике.

Мы назвали наш совместный проект Яндекс. Школой — и это еще и гарантия надежности сервиса — он не падает и не зависает, как, к сожалению, многие сервисы, которые сталкиваются с кратным ростом нагрузки.

Хочется отметить, что нельзя переносить обычную школу с помощью электронных технологий в онлайн. Это требует определенной перестройки, расписания, акцентов содержания, потому что нельзя онлайн учить обычным образом все школьные предметы.

У меня большая просьба и к родителям, и к учителям дозировать образование ребенка. Более того, учителя выступили с инициативой не ставить плохих отметок в период карантина. Всё должно идти в позитив.

Мы видим у школьников огромный интерес к учебе. Вместо того чтобы перестать учиться, огромное количество ребят сейчас активно учатся.

И мы даже решили запустить для ребят пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам — дома можно попробовать себя даже в тех предметах, до которых «не доходили руки» или не хватало времени… И вместе с центром «Сируис» мы даем такую возможность ребятам со всей России.

Период самоизоляции и карантина — это и уникальная возможность школьникам попробовать заново открыть для себя какие-то предметы, попробовать поучиться у других учителей. То есть, если раньше школьник был обречен учиться с конкретным учителем, даже если у них не сложились взаимоотношения, то сейчас курс по данному предмету можно взять у другого учителя онлайн.

В частности, онлайн-школа Центра педагогического мастерства и Яндекса дает такую возможность — часть предметов учить у своего учителя, а часть у нас онлайн. Это облегчает жизнь учителю, потому что не каждый учитель может много уроков вести онлайн. Так что наша бесплатная онлайн-школа — в помощь всем.

У всех детей разный темп восприятия и онлайн позволяет варьировать. Например, если ученик хочет забежать вперед, он может прослушать курс в образовательном центре «Сириус». А если не очень хорошо знает, например, геометрию, послушав у нас курс геометрии «с нуля» за два месяца.

В онлайн-школе очень много возможностей. Главный лайфхак онлайн-образования — индивидуализация, выстраивание стратегии и разумный подход», — высказал своё мнение Иван Ященко.

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