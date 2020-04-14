Симферополь, 14 апреля 2020, 12:38 — REGNUM МВД Крыма выставит максимальное количество личного состава для контроля соблюдения режима самоизоляции граждан. Об этом об 14 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике заявил министр внутренних дел по РК Павел Каранда.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственного совета Крыма приняли в двух чтениях законопроект о введении штрафов за нарушение действующих ограничительных мер по коронавирусу в республике.
Об этом: В Крыму ввели штрафы за нарушение ограничений по COVID-19
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