Симферополь, , 12:38 — REGNUM МВД Крыма выставит максимальное количество личного состава для контроля соблюдения режима самоизоляции граждан. Об этом об 14 апреля на заседании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в республике заявил министр внутренних дел по РК Павел Каранда.

«С 15 апреля мы начинаем в полном режиме работать по административной практике. Максимальное количество личного состава органов внутренних дел будет работать на улице. По Симферополю будет 90 дополнительных нарядов, в том числе в вечернее и ночное время», — отметил Каранда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственного совета Крыма приняли в двух чтениях законопроект о введении штрафов за нарушение действующих ограничительных мер по коронавирусу в республике.

Об этом: В Крыму ввели штрафы за нарушение ограничений по COVID-19

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