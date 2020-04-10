Симферополь, 10 апреля 2020, 17:14 — REGNUM Депутаты Государственного совета Крыма приняли в двух чтениях законопроект о введении штрафов за нарушение действующих ограничительных мер по коронавирусу в республике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 апреля в пресс-службе парламента РК.
Для нарушителей предусмотрен административный штраф — 4 тысяч рублей для физических лиц, до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших COVID-19 в республике составляет 28 человек. Восемь человек выздоровело.
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