Хабаровск, , 07:47 — REGNUM Авиапассажиры, которых изолировали после прилёта из Сеула в Хабаровск, жалуются на условия содержания в обсерваторе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Один из обсерваторов — гостиница «Семь звёзд» в Хабаровске. Здесь 12 апреля разместили 54 человека.

«Находящиеся в карантине жалуются на условия проживания в гостинице: не везде работает сантехника, отсутствуют санитайзеры и чистящие средства, есть и иные бытовые проблемы. Все эти «болевые точки» нужно немедленно устранить: людям там жить 14 дней и их они должны провести в нормальной обстановке и комфорте», — сказал в ходе заседания оперативного штаба мэр Сергей Кравчук, добавив, что городские власти готовы оказать помощь компании, которой принадлежит гостиница-обсерватор.

Директор гостиничной сети Иван Новиков пообещал оперативно устранить все недочёты и попросил помочь в доставке книг и игрушек четверым детям разных возрастов, находящимся в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 апреля в Хабаровском крае выявлено 54 случая заболевания COVID-19, из них семь пациентов выздоровели, двое скончались от тяжёлой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний, 45 — продолжают лечение.