Нью-Йорк, США, , 22:22 — REGNUM Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о подготовке планов по открытию города после эпидемии коронавируса, 13 апреля сообщает агентство Reuters.

План открытия города разрабатывается совместно с губернаторами Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Род-Айленда и Делавэра, которые также готовят планы по открытию.

Отметим, в настоящий момент в Нью-Йорке зафиксировано больше всего случаев коронавирусной инфекции из всех городов США. От COVID-19 в городе уже умерли 6898 человек.

Читайте также: Фондовый рынок США просел на фоне негативных прогнозов