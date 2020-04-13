Нью-Йорк, США, , 21:20 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит торгуются в «красной зоне» 13 апреля на фоне негативных прогнозов о будущем американской экономики.

В настоящий момент индекс Dow Jones упал на 482,85 пункта (2,04%), до 23 236,52 пункта, индекс S&P 500 упал на 50,82 пункта (1,82%), до 2739,00 пункта, индекс Nasdaq упал на 42,83 пункта (0,53%), до 8110,75 пункта.

Ожидается, что прибыль компаний S&P 500 упадет на 10,2% в первом квартале и на 22,4% во втором квартале из-за резкого сокращения деловой активности во время пандемии коронавируса.

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