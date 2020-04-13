Ижевск, , 19:53 — REGNUM В Удмуртии принято решение по ограничению въезда в города республики. В частности, речь идет об Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Глазове и Можге, заявил глава республики Александр Бречалов.

«Ограничить въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту пребывания в границах городов нашей республики», — пояснил глава региона.

Он добавил, что ограничения не распространяются на граждан, которые въезжают для исполнения трудовых обязанностей в разрешенных видах деятельности, а также специализированных служб. Въезд граждан и транспорта будет осуществляться через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты (КПП) при предъявлении соответствующих документов.

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В течение суток появиться распоряжение правительства республики о механизме выдачи таких документов. В документе будут учтены и необходимые для личных нужд граждан поездки.

«Режим будет введен в первую очередь в городе Глазове — уже в эту пятницу. В других городах — с понедельника, 20 апреля», — уточнил Бречалов.

Кроме того, будет особым образом контролироваться въезд граждан из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Не только эти граждане, но и проживающие с ними лица должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 апреля в республике начали работать КПП для проверки граждан и автотранспорта на семи дорожных направлениях. Пункты открыли на приграничных территориях с Пермским краем, Башкирией, Татарией и Кировской областью.

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