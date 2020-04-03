Ижевск, , 19:23 — REGNUM В настоящий момент совместно с управлением МВД Удмуртии в регионе организуются контрольно-пропускные пункты (КПП) для проверки граждан и автотранспорта на семи дорожных направлениях, в первую очередь, со стороны соседних регионов. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

В частности, КПП будут созданы на приграничных территориях с Пермским краем, Башкирией, Татарией и Кировской областью.

«Никаких ограничений на передвижение транспорта, перевозящего продукцию, оказывающего услуги, выполняющего свои обязательства по договорам с юридическими лицами быть не может. Речь идет о профилактических проверках и выявлении людей, особенно на личном транспорте, которые с повышенной температурой и с признаками болезни», — пояснил глава республики.

Напомним, ранее Бречалов говорил, что закрывать въезды в города и районы пока нет оснований.

«У нас много экономических и социальных связей, которые очень сложно прервать. Будем действовать в соответствии с ситуацией», — пояснил он.

Позднее он анонсировал ограничение движение граждан и транспортных средств между муниципальными районами. В течение двух-трёх дней меры будут разработаны и о них будет сообщено.

Читайте также: В Удмуртии готовятся ограничить передвижение граждан между районами

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Приволжском федеральном округе подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом. В частности, 25 — в Татарии, 21 — в Пермском крае, 15 — в Кировской области и 10 — в Башкирии.

При этом число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии составило четыре, из них трое выздоровевших выписались из больницы два дня назад. Пока новых случаев COVOD-19 в регионе не выявлено.

Читайте также: В Удмуртии ряд предприятий вернётся к работе с понедельника