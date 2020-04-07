Ижевск, , 23:05 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов неоднократно получал сообщения от жителей с просьбами полностью закрыть границы республики. Однако глава региона считает такой шаг нецелесообразным, заявил он в эфире на своей странице в социальной сети.

«Мы видим, что количество поездок жителей Удмуртии значительно уменьшилось из-за режима изоляции. Сократилось количество рейсов, заполненность самолетов и поездов низкая», — отметил Бречалов.

В то же время он подчеркнул, с соседними регионами республику связывают прочные экономические связи. Закрытие границ может привести к сбоям в работе предприятий, что повлечет негативные изменения на рынке труда и в экономике республики.

«Да, ситуация сейчас напряженная, но при этом она контролируемая», — заверил глава Удмуртии и в очередной раз напомнил, что эпидситуация зависит лично от каждого из жителей региона. Необходимо придерживаться режима самоизоляции, что является самой эффективной мерой для замедления распространения коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бречалов говорил, что закрывать въезды в города и районы пока нет оснований, пострадают экономические связи с соседними регионами.

Затем он анонсировал ограничение движение граждан и транспортных средств между муниципальными районами, обещая разработать соответствующие меры в течение нескольких дней.

В итоге на въездах и выездах из Удмуртии и Ижевска начали работать контрольно-пропускные пункты. Сотрудники полиции дежурят на семи направления — проверяется транспорт из Татарии, Башкирии, Пермского края и Кировской области.

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