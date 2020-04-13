Москва, , 16:08 — REGNUM Старообрядцы, переселившиеся на Дальний Восток из-за рубежа, могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 13 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что соотечественникам из числа старообрядцев, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства в субъектах РФ в составе Дальневосточного федерального округа, предоставляется право на отсрочку от военной службы в 2020—2025 годах. Такое право предоставлено по просьбе митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия.

Правом на отсрочку могут воспользоваться участники государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников, которые трудятся в дальневосточных фермерских хозяйствах. Указ вступил в силу в день подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2019 года на Дальний Восток в рамках программы по переселению соотечественников переехали более 50 тыс. человек. Чаще всего переселенцы выбирают Хабаровский край и Приморье.

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