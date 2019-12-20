Владивосток, , 07:12 — REGNUM С начала реализации госпрограммы по переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, на Дальний Восток переехали более 50 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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За десять месяцев 2019 года в регионы Дальнего Востока переехали 5 132 человека, что на 25% больше, чем в 2018-м. В основном переселенцы выбирают Хабаровский край и Приморье.

«Для соотечественников предусмотрены повышенные меры поддержки. Подъёмные участника госпрограммы составляют 240 тыс. рублей, каждого члена его семьи — по 120 тыс. рублей, предусмотрены выплаты ежемесячного пособия при отсутствии дохода, а также возможность в упрощенном порядке (в срок до трех месяцев) оформить российское гражданство», — пояснили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Ольга Юстус в апреле 2019 года переехала в Хабаровск из Германии, где жила 22 года, но всегда хотела жить в России.

«Когда точно решила, что уеду, начала рассматривать Дальний Восток. Хотелось куда-нибудь в деревню или посёлок городского типа, подальше, севернее, но понимала, что подходящую работу в своём возрасте не найду. Поэтому стала рассматривать города Дальнего Востока. Многие отговаривали. Но я была твёрдо убеждена, что хочу именно сюда. В итоге всё сошлось на Хабаровске. Мне нравится в России и нравится в Хабаровске. Никогда здесь раньше не бывала, но сейчас даже со всеми трудностями меня устраивает всё», — рассказала соотечественница.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 80 семей старообрядцев из Бразилии, Уругвая и Аргентины переедут в Приморье.