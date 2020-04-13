Варшава, , 14:24 — REGNUM В связи с пандемией коронавируса больше половины украинских трудовых мигрантов захотели остаться в Польше, а примерно треть уехавших хочет вернуться. Об этом сообщили в аналитическом центре польской компании по международному трудоустройству Gremi personal, передает 13 апреля информационное агентство УНИАН.

«51% украинцев хотят остаться и продолжать работу в Польше… А те, кто выехал на Украину, интересуются возможностью вернуться в Польшу сейчас или после окончания карантина — это 33% позвонивших», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что украинские мигранты недостаточно быстро получают информацию от властей Польши и Украины что спровоцировало «нелогичные и панические миграционные движения» на границе двух стран.

«Сейчас многие хотят вернуться назад в Польшу и не понимают, как и когда это сделать», — рассказала сотрудница компании Gremi Personal Евгения Кириченко.

Как сообщало ИА REGNUM, через польско-украинскую границу ежедневно перевозят тысячи граждан Украины, которые просто разъезжаются по домам вместо того, чтобы проходить карантин.

Читайте также: Границу Польши и Украины ежедневно пересекают тысячи мигрантов — СМИ