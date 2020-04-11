Львов, Украина, , 11:38 — REGNUM Ежедневно западную границу Украины пересекают тысячи мигрантов, сообщило 11 апреля издание Strana.ua.

Людей никто не контролирует, а просто отпускают по домам под обещание соблюдать режим самоизоляции, отметили журналисты.

«То, что никого не будут отправлять на обсервацию, было ясно изначально — куда отправлять тысячи человек, и главное, за чей счет кормить и содержать две недели», — прокомментировал ситуацию сотрудник Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Несмотря на распоряжение о пересечении границы только на личном транспорте, мигрантов возвращают на Украину на автобусах.

«Поляки провели пешком, наши измерили температуру, запихнули в МЧСовский «пазик» 50 человек, держали там час, и привезли на заправку. Если где и можно было заразиться, то только в том автобусе, где люди сидели на головах вместе с вещами», — рассказал журналистам житель Львова, ранее пересекавший границу.

Согласно документам, всех людей, вернувшихся из-за рубежа местные власти должны отправлять на 14-дневный карантин, но на практике этого не происходит, поскольку в страну въезжает слишком много мигрантов.

«Границу на Львовщине пересекают тысячи человек, вы себе можете представить масштаб их поселения за госсчёт во Львовской области… Если бы всех, кто вернулся из Польши, отправляли на обсервацию, то область бы уже стала карантинным отстойником», — сообщил заместитель губернатора Львовской области Иван Собко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты выяснили, что основными очагами распространения коронавирусной инфекции являются сёла Западной Украины, куда из Европы массово вернулись трудовые мигранты. Система здравоохранения не может справиться с нагрузкой, а врачи, боясь заразиться, увольняются с работы.

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