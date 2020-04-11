Львов, Украина, 11 апреля 2020, 11:38 — REGNUM Ежедневно западную границу Украины пересекают тысячи мигрантов, сообщило 11 апреля издание Strana.ua.
Людей никто не контролирует, а просто отпускают по домам под обещание соблюдать режим самоизоляции, отметили журналисты.
Несмотря на распоряжение о пересечении границы только на личном транспорте, мигрантов возвращают на Украину на автобусах.
Согласно документам, всех людей, вернувшихся из-за рубежа местные власти должны отправлять на 14-дневный карантин, но на практике этого не происходит, поскольку в страну въезжает слишком много мигрантов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты выяснили, что основными очагами распространения коронавирусной инфекции являются сёла Западной Украины, куда из Европы массово вернулись трудовые мигранты. Система здравоохранения не может справиться с нагрузкой, а врачи, боясь заразиться, увольняются с работы.
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