Махачкала, , 13:18 — REGNUM Двенадцать человек в Дагестане с подтвержденным коронавирусом нового типа или с подозрением на него находятся в реанимации Республиканского центра инфекционных болезней. Среди них 10-месячный ребенок с первичным положительным тестом, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе минздрава региона.

К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них девять человек выздоровели и выписаны из больницы. Еще 51 человек ждут окончательный диагноз из федеральной лаборатории.

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Напомним, 10 апреля в минздраве Дагестана сообщили, что в республике скончались три пациентки с подозрением на коронавирус. Позже стало известно, что у одной из них — 81-летней женщины — диагноз не подтвердился. По данным ведомства, смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелой сопутствующей патологии.

Материалы двух других умерших пациенток 62 и 56 лет для получения окончательного диагноза также были направлены в референс-центр в Москве, ответ еще не поступил. Известно, что у одной из них развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями, у второй — была диагностирована тяжелая форма пневмонии.

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