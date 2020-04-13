Махачкала, , 11:38 — REGNUM Количество выздоровевших пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, в Дагестане по состоянию на 11:30 13 апреля выросло до девяти. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию вирусу.

К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано 84 положительных результата тестов на коронавирус. Отметим, что эта цифра была достигнута еще утром 11 апреля и за последние двое суток не увеличивалась.

Всего в Дагестане на коронавирус обследовано более 6,2 тыс. человек. На двухнедельном домашнем карантине в настоящее время находятся свыше 4,2 тыс. жителей.