Махачкала, , 13:27 — REGNUM Три пациентки с подозрением на коронавирус, у которых предварительные анализы подтвердили диагноз, скончались в Дагестане. Женщинам было 81, 62 и 58 лет, сообщили ИА 10 апреля в пресс-службе минздрава региона.

Все они находились в реанимации Республиканского центра инфекционных болезней. У двух пациенток, по данным минздрава региона, развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями. У третьей женщины была диагностирована тяжелая форма пневмонии.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени в Дагестане коронавирус подтвержден у 58 человек. Четверо из них уже выздоровели.

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