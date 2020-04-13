Мадрид, , 13:10 — REGNUM По итогу прошедших суток в Испании зафиксировано 3477 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 апреля сообщает министерство здравоохранения Испании.

По данным министерства, за прошедшие 25 дней в стране впервые наблюдается снижение количества выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 169 496 человек, которые заразились коронавирусом.

Жертвами последствий заболевания COVID-19 в Испании стали 17 489 человек. При этом 64 727 человек выздоровели.

Ранее пограничный контроль на сухопутной границе Испании с Португалией и Францией был продлён на две недели, до 25 апреля. Кроме того, правительство Испании не исключает продление запрета на въезд для иностранных граждан.

Читайте также: В РФ не ждут взрывного роста заболеваемости COVID-19