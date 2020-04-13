Москва, , 12:43 — REGNUM В РФ на сегодняшний день очень малое количество заболевших COVID-19 по сравнению с тем, что было в других странах. Об этом 13 апреля заявил председатель московского городского научного сообщества терапевтов Павел Воробьёв в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его мнению, взрывного роста заболеваемости COVID-19 в России не будет.

«Это исключено. Мы видим графики во всех странах. Мы видим Испанию, Великобританию, Швецию. И мы видим, что никаких взрывных вероятностей у нас нет. В Италии с цифрами не всё ладно. Там со статистикой всё плохо. Там диагноз ставили без всякой верификации коронавируса. Направо и налево. Там на этом деньги зарабатывали. Но есть примеры других стран. Пример Тайваня. Там 23 млн человек и 320 заболевших. Там никаких строгих мер карантинных не было. Там точечно выявляли заболевших и инфицированных и изолировали их», — сказал Воробьев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России перестала развиваться по оптимистическому сценарию.