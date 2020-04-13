Москва, 13 апреля 2020, 12:43 — REGNUM В РФ на сегодняшний день очень малое количество заболевших COVID-19 по сравнению с тем, что было в других странах. Об этом 13 апреля заявил председатель московского городского научного сообщества терапевтов Павел Воробьёв в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По его мнению, взрывного роста заболеваемости COVID-19 в России не будет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России перестала развиваться по оптимистическому сценарию.