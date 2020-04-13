Киев, , 12:39 — REGNUM Священники Киево-Печерской лавры массово заразились коронавирусной инфекцией, сообщил 13 апреля телеканал «24» со ссылкой на источники в минздраве Украины.

По данным журналистов, в Лавре выявили инфекцию у 63 человек.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что число заболевших в Лавре превысило 90 человек, поэтому был принято решение закрыть её на карантин.

Отметим, что Киево-Печерская лавра была закрыта для посетителей ещё 5 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее скончался 73-летний архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий. Украинские СМИ утверждают, что причиной смерти стал коронавирус.

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