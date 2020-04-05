Киев, , 15:37 — REGNUM Прихожан и паломников с 5 апреля перестали пускать на территорию Киево-Печерской лавры в связи с пандемией COVID-19. Об этом сказано на официальном сайте монастыря.

«В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников» — сказано в сообщении.

Как рассказали журналисты украинских СМИ, священнослужители и руководство Лавры прошли тесты на коронавирус. О результатах тестов не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Умани от коронавируса скончался гражданин США, приехавший в качестве паломника на могилу иудейского праведника Нахмана. Заболевание COVID-19 выявили у его супруги и двух детей.

Читайте также: На Украине коронавирус выявили у трёх граждан США