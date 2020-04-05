Киев, 5 апреля 2020, 15:37 — REGNUM Прихожан и паломников с 5 апреля перестали пускать на территорию Киево-Печерской лавры в связи с пандемией COVID-19. Об этом сказано на официальном сайте монастыря.
Как рассказали журналисты украинских СМИ, священнослужители и руководство Лавры прошли тесты на коронавирус. О результатах тестов не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Умани от коронавируса скончался гражданин США, приехавший в качестве паломника на могилу иудейского праведника Нахмана. Заболевание COVID-19 выявили у его супруги и двух детей.
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