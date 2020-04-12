Киев, 12 апреля 2020, 15:47 — REGNUM В Киеве скончался архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий, сообщил 12 апреля официальный сайт Лавры.
Священнослужителю было 73 года.
По данным журналистов издания Zaxid.net, причиной смерти стал коронавирусная инфекция
Напомним, ранее Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Свыше двух десятков монахов оказались заражены коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее наместник киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ МП епископ Иона, у которого также выявили коронавирус, был вынужден лечь в больницу.
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