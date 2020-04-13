Осло, , 10:31 — REGNUM В Норвегии число инфицированных коронавирусом достигло почти 6,5 тыс. человек. Об этом 13 апреля сообщает Институт здравоохранения страны.

«В общей сложности 6489 человек заражены коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в Норвегии от коронавируса умерли 128 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Норвегии решили ослабить жёсткие меры, предпринятые в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Так, с 20 апреля в стране планируется возобновить работу детских садов, а с 27 апреля смогут продолжить обучение дети с 1-го по 4-й классы.

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