Стокгольм, , 10:22 — REGNUM Швеция является худшей страной во всей Скандинавии, когда дело доходит до числа людей, которые умерли от коронавирусной инфекции. По последним статистическим данным, у Швеции гораздо больше смертей, чем в других соседних странах. Пока общее число погибших составляет 793 человека, но это цифра уверенно приближается к тысяче смертельных исходов. Об этом 9 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Для сравнения, Финляндия получила свой первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в конце января. Это был турист из Китая, который был помещен в карантин в центральной больнице Лапландии. А через всего лишь два дня, то есть 31 января, первый случай заражения был выявлен уже в соседней Швеции. Первой жертвой вируса оказалась женщина, которая ранее посетила Китай. Но с тех пор сценарии развития эпидемии в обеих странах пошли разными путями.

Когда же дело доходит до количества смертей, Швеция заметно выделяется. По состоянию на 9 апреля в Швеции насчитывается 793 погибших. В Финляндии, население которой примерно в два раза меньше, погибло всего 42 человека. Что касается количества смертей на один миллион, в Швеции в настоящее время этот показатель составляет — 79 человек, в Дании — 41, в Норвегии — 19, в Исландии — 18 и в Финляндии — 8.