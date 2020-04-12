Степанакерт, , 18:25 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Нагорном Карабахе. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба президента Карабаха Бако Саакяна.

Глава Карабаха подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Режим будет действовать с 12 апреля по 12 мая.

Отмечается, что будут предприняты дополнительные меры безопасности во время второго тура президентских выборов в стране, который состоится 14 апреля.

На настоящее время в Нагорном Карабахе выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, изолировано девять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о данных Всемирной организации здравоохранения по распространению коронавируса в мире.

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