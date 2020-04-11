Женева, Швейцария, , 23:37 — REGNUM Во всём мире за последние сутки выявлено более 85 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 11 апреля пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, общее число подтверждённых случаев заболевания за день выросло на 2,7% и превысило 1,6 млн.

Сообщается также, что за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом скончались ещё 7 277 пациентов, что на 15,8% превышает вчерашний показатель. Общее число умерших достигло 99 690 человек.