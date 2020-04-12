Минск, , 11:36 — REGNUM По состоянию на 12 апреля численность инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Белоруссии составила 2578 человек. Об этом сообщается на Telegram-канале министерства здравоохранения республики.

По данным министерства, на текущий момент в стране было проведено более 64 тысяч тестов на коронавирус в семнадцати лабораториях.

Большая часть пациентов переносит заражение в легкой и средней форме. 50 заболевших COVID-19 нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели 203 пациента. Умерли — 26.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник отметил, что в таких городах, как Минск, Витебск и в Витебской области заметен рост числа пневмоний по сравнению с прошлым годом.