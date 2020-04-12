Минск, , 09:24 — REGNUM Заметный подъем заболеваемости пневмонией был зафиксирован в нынешнем году в основном в Минске, Витебске и Витебской области. Об этом 11 апреля заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник во время брифинга по итогам завершения работы миссии Всемирной организации здравоохранения. Брифинг транслировался каналом «UN BELARUS» в видеохостинге YouTube.

«У нас анализируются пневмонии ежедневно: поступившие, выписанные, находящиеся на лечении. Естественно, мы видим динамику по всем регионам. По большинству регионов ситуация достаточно спокойная. Мы видим подъем заболеваемости по Витебской области и городу Витебску… и по городу Минску… Мы стараемся все пневмонии типировать на наличие коронавируса…», — отметил Караник.

Министр здравоохранения Белоруссии также подчеркнул, что рост числа заболевания пневмонией фиксируется каждый год при завершении эпидемиологического сезона.

«Но по Витебску и Минску ситуация не укладывается в ежегодные проявления. Там больше подтвержденных в том числе и связанных с коронавирусом пневмоний. Поэтому там принимаются более жесткие меры», — заявил Караник.

Он также отметил, что за прошлый год «пиковые» данные по пневмониям составляли около 600 случаев заболевания пневмонией. А на сегодняшний момент — около 1000 случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в миссии ВОЗ Белоруссии порекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности, это касается и проведения военного парада 9 мая.