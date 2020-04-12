Минск, 12 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Заметный подъем заболеваемости пневмонией был зафиксирован в нынешнем году в основном в Минске, Витебске и Витебской области. Об этом 11 апреля заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник во время брифинга по итогам завершения работы миссии Всемирной организации здравоохранения. Брифинг транслировался каналом «UN BELARUS» в видеохостинге YouTube.
Министр здравоохранения Белоруссии также подчеркнул, что рост числа заболевания пневмонией фиксируется каждый год при завершении эпидемиологического сезона.
Он также отметил, что за прошлый год «пиковые» данные по пневмониям составляли около 600 случаев заболевания пневмонией. А на сегодняшний момент — около 1000 случаев.
Читайте также: В Белоруссии нужно прекратить массовые мероприятия — ВОЗ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в миссии ВОЗ Белоруссии порекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности, это касается и проведения военного парада 9 мая.