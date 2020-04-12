Кишинёв, , 10:34 — REGNUM 180 граждан Молдавии накануне, 11 апреля, прибыли чартерным рейсом из Москвы в Кишинев. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что преимущество при составлении списка желающих вернуться на родину было отдано семьям с детьми, студентам, лицам, которые были на лечении, а также тем, кто оказался в затруднительной ситуации.

Общее число граждан, которые вернулись в Молдавию из Российской Федерации в период с 11 марта по 11 апреля при содействии дипломатического представительства республики в РФ, составило 1166 человек.

В пресс-службе МИД Молдавии подчеркнули, что еще не менее 3000 граждан желают вернуться в Молдавию из РФ и дипломатическое представительство республики готово продолжить работу по возвращению граждан домой.

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Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе ожидается шесть чартерных рейсов для эвакуации граждан Молдавии из европейских стран.