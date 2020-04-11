Кишинёв, , 14:44 — REGNUM Совершение шести чартерных рейсов для возвращения граждан Молдавии из стран ЕС в период с 13 по 18 апреля анонсировало министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Соответствующая информация появилась 10 апреля на странице министерства в социальной сети Facebook.

В сообщении МИД говорится, что билеты на данные рейсы смогут приобрести те граждане республики, данные которых были ранее внесены в листы ожидания дипломатическими миссиями и консульствами Молдавии.

Преимущество по внесению в листы ожидания было отдано студентам, гражданам, которые проходили лечение заграницей, а также гражданам, оказавшимся в затруднительной ситуации.

13 апреля планируется вылет самолета в Кишинев из Рима, 14 апреля — из Амстердама, 15 апреля — из Венеции, 16 апреля — из Парижа, 17 апреля — из Лондона, 18 апреля из Берлина.

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ИА REGNUM напоминает, за последние недели в Молдавию при содействии властей вернулись более 8 тысяч граждан республики.