Кишинёв, , 10:07 — REGNUM Пациентка с коронавирусом, которая 11 апреля покинула муниципальную клиническую больницу св. Архангела Михаила в Молдавии, может быть оштрафована на сумму от 22,5 тысяч (92,5 тысяч рублей) до 25 тысяч леев (102,7 тысячи рублей). Об этом сообщает 11 апреля NewsMaker. md со ссылкой на пресс-секретаря полиции Кишинева Наталью Стати.

По ее словам, обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники правоохранительных органов. В полиции отметили, что перед тем, как покинуть лечебное учреждение, женщина жаловалась на условия в больничной палате. Но несмотря на то, что пациентка вернулась в больницу, ей грозит штраф.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Кишиневе женщина, которая была ранее госпитализирована в больницу с диагнозом «коронавирус», на несколько часов самостоятельно покинула больницу. После чего вернулась в лечебное учреждение.