Кишинёв, , 15:35 — REGNUM В столице Молдавии пациентка с COVID-19, которая ранее была госпитализирована в муниципальную клиническую больницу св. Архангела Михаила, примерно в 11:00 покинула отделение больницы, но через три часа вернулась в медицинское учреждение. Об этом 11 апреля сообщает NewsMaker. md со ссылкой на заявление пресс-секретаря медицинского учреждения.

По словам пресс-секретаря медицинского учреждения, женщина жаловалась на условия, в которых пациенты содержались в палате. В частности, ее возмущало то, что с ней в палате находились еще четверо пациентов.

Он добавил, что больная COVID-19 покинула больницу в 11 часов утра через отделение, где принимают срочных пациентов, сказав на проходной, что ее якобы выписали.

Врачи сообщили о произошедшем правоохранительным органам, покинувшую отделение пациентку искали несколько часов. После 14:00 она вернулась в лечебное учреждение.

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ИА REGNUM напоминает, ранее министр здравоохранения Молдавии сообщила, что несколько больниц Молдавии будут работать только с пациентами с COVID-19.