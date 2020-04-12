Минск, , 08:33 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил о необходимости прекращения в Белоруссии проведения массовых мероприятий. Об этом он заявил 11 апреля на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в республике. Брифинг транслировался на YouTube канале «UN BELARUS».

На вопрос о целесообразности проведения военного парада в честь Дня Победы О'Коннор ответил: «Наши рекомендации направлены на прекращение массовых мероприятий и массового сбора людей. В первую очередь, над этим надо задуматься».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил о значительном росте заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии. Он обратил внимание на так называемую кривую роста числа заражений в республике, отметив, что она получается «довольно крутой, по восходящей». А для того, чтоб «сгладить» эту кривую Белоруссии необходимо ввести дополнительные меры.

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