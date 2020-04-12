Минск, , 08:10 — REGNUM Об обеспечении населения Белоруссии средствами индивидуальной защиты, антисептиками и Парацетамолом, которые можно будет приобрести в аптеках, заявил на брифинге 11 апреля министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Брифинг транслировался на YouTube-канале «UN BELARUS»

В отношении Парацетамола глава минздрава Белоруссии отметил, что он не пропал из аптек, но имеются перебои с его наличием в аптечных сетях, и препарат подвозится в аптеки. Кроме того, по словам Караника, на внутренний рынок был перенаправлен и Парацетамол, который был произведен для поставок в страны СНГ. Также он отметил, что Парацетамол не обладает противовирусной активностью и он не понимает, зачем население его приобретает «в таких количествах».

«То что касается антисептиков… с одной стороны нас радует, что население стало больше заботиться о собственной гигиене. Но и мы видим, что выросла потребность в данных изделиях поэтому на сегодняшний момент оперативно переориентировано, дано разрешение еще нескольким гидролизным заводам. Утверждена рецептура антисептиков на основе спирта и фасовка в пятилитровые емкости (пяти, там двадцатилитровые), которые будут поставляться в организации здравоохранения для того, чтоб использоваться в имеющихся в организации здравоохранения санитайзерах (они просто заправляются). Для того, чтобы наши производители, которые производят антисептики в индивидуальной упаковке поставляли их в аптечную сеть для реализации гражданам. Кроме того сейчас проводятся активные переговоры с нашими производителями средств косметики, у которых имеются флакончики по 50, по 100 мл с пульверизаторами для того, чтоб они наладили в том числе розлив имеющихся антисептиков для поставки в аптечные сети в розницу чтоб обеспечить население этими средствами… В ближайшее время мы население обеспечим антисептиками в том объеме, в котором это надо. Сейчас я думаю в аптеках они появятся в аптеках в достаточном количестве…», — отметил министр.

В отношении медицинских масок Караник отметил, что по сравнению с 2009 годом, спрос значительно превышает предложение. Он пообещал, что в течение следующей недели вопрос с поставками медицинских масок будет решен.

«То, что касается средств защиты в виде защитных гигиенических масок, я всем привожу в пример, что в период пандемии свиного гриппа в 2009 году у нас в период с ноября по февраль было реализовано через аптечную сеть 750 тысяч масок. Только за первые десять дней февраля было у нас реализовано 2 млн масок… Мы через аптечную сеть за это время уже реализовали по-моему уже больше 12 млн масок… Спрос действительно превышает на сегодняшний момент имеющееся предложение… в течение следующей недели этот вопрос будет решен. У нас есть уже понимание где формировать запасы и население будет обеспечено масками и в полном объеме», — подытожил министр здравоохранения.

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ИА REGNUM напоминает, ранее министерство здравоохранения Белоруссии ввело нормы на единоразовую реализацию некоторых жаропонижающих, медицинских масок, перчаток и антисептиков.