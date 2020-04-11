Минск, , 10:07 — REGNUM Министерство здравоохранения Белоруссии проинформировало население республики об установлении норм для реализации лекарств и медицинских изделий, спрос на которые в аптеках в последнее время возрос. Соответствующее письмо 10 апреля было опубликовано пресс-службой белорусского минздрава.

Министерство здравоохранения Белоруссии с 10 апреля по 1 июля 2020 года установило нормы для реализации лекарственных средств в аптеках республики. Согласно документу, к единовременной продаже разрешен Парацетамол дозировкой 200 мг количеством в 40 таблеток, дозировкой 500 — аналогично 40 таблеток. Арпетол дозировкой 100 мг разрешен к единовременной реализации в размере 40 таблеток, а дозировкой 50 мг — аналогично 40 таблеток. Препарат Флутол дозировкой 75 мг можно приобрести в количестве 10 таблеток.

Согласно введенным нормам, в аптеке можно приобрети за раз две упаковки антисептических лекарственных средств, 10 медицинских масок, пять пар медицинских перчаток. Дезинфицирующего средства для обработки рук объемом не более 100 мл можно приобрести не более двух упаковок, а объемом более 100 мл, но не более 1000 мл — одну упаковку.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии подтвержден 1981 случай заболевания COVID-19. 19 человек скончались от осложнений инфекции, а 169 человек выздоровели. 1793 человека находятся на лечении в условиях стационара.