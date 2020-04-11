Бишкек, , 22:07 — REGNUM Военнослужащие объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной близ киргизской столицы, сдали более 20 литров крови для пациентов национального госпиталя Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба российского центрального военного округа.

Кровь и ее компоненты будут использоваться киргизскими врачами для спасения пострадавших, лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями.

Также отмечено, что российские военнослужащие сдают кровь для киргизских лечебных учреждений не менее двух раз в год с момента формирования базы в 2003 году — то есть на протяжении последних 17 лет.

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