Бишкек, , 14:59 — REGNUM Россия будет платить Киргизии $4,8 млн (303 млн рублей) в качестве арендной платы за земли, на которых располагается Объединенная российская военная база. Информация об этом указана в протоколе о внесении изменений и дополнений к Соглашению между Россией и Киргизией, передает «24.kg».

Ратификация этого документа Государственной думой запланирована на февраль 2020 года. Расходы на аренду территории в Киргизии лягут на бюджет Министерства обороны России.

Отмечается, что протокол по российской базе должен будет устранить имеющиеся в законодательстве России и Киргизии противоречия, касающиеся использования беспилотников, а также определить порядок доступа киргизстанцев на территорию аэродром «Кант», арендованного российскими военными.

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