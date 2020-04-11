Сеул, , 17:00 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследует информацию о возможном повторном заражении коронавирусной инфекцией некоторых пациентов в Южной Корее, 11 апреля сообщает агентство Reuters.

«Нам известны эти сообщения… Мы сотрудничаем с клиническими экспертами и прилагаем все усилия, чтобы получить больше информации об этих отдельных случаях» , — сообщается в ответе ВОЗ на запрос агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля медицинские чиновники Южной Кореи сообщили, что у ряда пациентов с COVID-19, которые дали отрицательный результат на SARS-CoV-2 при проверке перед выпиской, через несколько дней был получен положительный результат.

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