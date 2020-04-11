Сеул, 11 апреля 2020, 17:00 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследует информацию о возможном повторном заражении коронавирусной инфекцией некоторых пациентов в Южной Корее, 11 апреля сообщает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля медицинские чиновники Южной Кореи сообщили, что у ряда пациентов с COVID-19, которые дали отрицательный результат на SARS-CoV-2 при проверке перед выпиской, через несколько дней был получен положительный результат.
Читайте также: В Испании фиксируют снижение смертности от COVID-19