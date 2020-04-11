Мадрид, , 16:28 — REGNUM Минздрав Испании заявил о значительном снижении суточного числа погибших от коронавирусной инфекции, 11 апреля сообщает агентство Associated Press.

По информации медицинских чиновников, за последние 24 часа было зарегистрировано 510 смертельных случаев — это самое небольшое увеличение числа погибших от COVID-19 с 23 марта. За сутки общее число погибших носителей коронавирусной инфекции в Испании возросло до 16 353, число подтвержденных случаев COVID-19 возросло с 157 022 до 161 852.

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