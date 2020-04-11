Минск, , 16:11 — REGNUM На сегодняшний день в Белоруссии лабораторно подтвержден 301 случай заражения коронавирусом медицинских работников. Об этом сообщает 11 апреля telegram-канал министерства здравоохранения Белоруссии со ссылкой на заявление министра здравоохранения республики Владимира Караника во время брифинга по итогам визита миссии ВОЗ в Белоруссию.

Караник также отметил, что в тех клиниках, где было заранее организовано перепрофилирование, случаев инфицирования меньше. Больше всего заболевших COVID-19 медработников зафиксировано в Минске и Витебске.

«Наши предприятия сейчас работают в усиленном режиме, также будет несколько больших поставок из-за рубежа — за счёт следующей недели мы нарастим запас спецодежды для медиков», — цитирует слова министра пресс-служба минздрава.

Караник отметил, что по каждому случаю заражения медицинского работника проводится эпидемиологическое расследование. Он также отметил, что большая часть заразившихся коронавирусом медицинских работников в основном чувствуют себя хорошо. А те, у кого есть клинические проявления заболевания, получают лечение.

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