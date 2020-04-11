Минск, , 12:10 — REGNUM 2031 человек, у которых подтвердили заболевание COVID-19, находятся на стационарном лечении в Белоруссии. Об этом сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии.

По данным министерства, у большинства пациентов заболевание протекает в легкой и средней форме. 52 заболевших нуждаются в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

В минздраве отметили, что общее число выздоровевших на сегодняшний день в стране составило 172 человека. 23 заболевших умерли.

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