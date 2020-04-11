Кишинёв, , 13:15 — REGNUM Несколько районных больниц Молдавии будут работать только с пациентами, заболевшими COVID-19 и не будут оказывать другие медицинские услуги. Об этом сообщает 11 апреля Sputnik Молдавия со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорики Думбрэвяну.

В качестве таких медицинских учреждений Думбрэвяну назвала районную больницу в городе Фалешты, а также медицинское учреждение в городе Глодяны. Данные медицинские учреждения продолжают работу исключительно по профилю COVID-19, отметила она.

Также глава минздрава отдельно сообщила о ситуации в больнице города Сороки. Данный город находится на карантине. Думбрэвяну отметила, что накануне подтвердились случаи заболевания COVID-19 среди медицинского персонала данного медицинского учреждения. Но, по словам министра, речь идет о тех работниках больницы, которые не работали, а находились дома на самоизоляции.

«Были приняты меры так, что среди персонала, который на данный момент оказывает медпомощь, нет новых случаев заболевания», — подчеркнула министр, отметив, что больница будет работать «так, как есть» силами и возможностями медицинского персонала, который на данный момент не заражен коронавирусом и в состоянии оказывать медицинскую помощь.

Также министр отметила, что ситуация в этих трех медицинских учреждениях в дальнейшем будет отслеживаться.

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ИА REGNUM напоминает, согласно последним данным в Молдавии, число выздоровевших от коронавирусной инфекции в стране составило 75 человек.