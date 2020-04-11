Вашингтон, , 14:24 — REGNUM В больнице Нью-Йорка от коронавирусной инфекции скончался гражданин Украины, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщило 11 апреля информационное агентство УНИАН.

«Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорке Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19», — сказано в сообщении.

Чиновник отметил, что представительство Украины в Нью-Йорке контролирует ситуацию, а родные умершего уведомлены о произошедшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что коронавирус обнаружили во всех областях страны — в Николаевской области диагноз подтвердился у двух женщин, вернувшихся из-за границы.

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