Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Он рассказал, что первые случаи заболевания зафиксированы в Николаевской области.
По его словам, заболевание COVID-19 выявили у граждан Украины, вернувшихся из Польши. Ляшко также попросил граждан Украины праздновать Пасху дома, в узком кругу родных.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 308 новых случаев заболевания. Всего в стране зафиксированы 2511 случаев COVID-19.
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