Киев, , 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он рассказал, что первые случаи заболевания зафиксированы в Николаевской области.

«Пришла оперативная информация, что у нас нет ни одной области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зафиксированы в Николаевской области, Вознесенском районе», — сообщил Ляшко.

По его словам, заболевание COVID-19 выявили у граждан Украины, вернувшихся из Польши. Ляшко также попросил граждан Украины праздновать Пасху дома, в узком кругу родных.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 308 новых случаев заболевания. Всего в стране зафиксированы 2511 случаев COVID-19.

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