Кишинёв, , 16:18 — REGNUM За последние недели, прошедшие после введения ограничений на въезд в Молдавию из-за угрозы распространения коронавируса, власти Молдавии помогли вернуться в страну более чем 8 тыс. молдавским гражданам из-за рубежа. Как сообщили 10 апреля ИА REGNUM в молдавском МИД, возвращение на родину молдавских граждан и помощь им в трудных ситуациях за границей — одна из ключевых целей властей Молдавии и ее дипломатии.

Всего за это время дипломатические миссии Молдавии провели 94 миссии по возвращению граждан: 29 по воздуху и 65 по суше. В результате на родину вернулся 8061 гражданин Молдавии.

Больше всего граждан вернули с Украины (2920 граждан), из Румыния (1308 граждан), Франции (1280 граждан), Великобритании (1006 граждан) и России (986 граждан).

На следующую неделю молдавские власти также запланировали для доставки молдавских граждан на родину чартерные авиарейсы из Рима, Амстердама, Венеции, Парижа, Лондона и Берлина.

Напомним, всего за рубежом до последнего времени находились около миллиона гастарбайтеров из Молдавии.