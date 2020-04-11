Кишинёв, , 11:21 — REGNUM В Молдавии еще 19 человек, ранее заразившихся коронавирусом, выздоровели и 10 апреля были выписаны из лечебных учреждений. Об этом сообщает 11 апреля NewsMaker. md со ссылкой на заявление министра здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорики Думбрэвяну.

По ее словам, общее число выздоровевших от COVID-19, по последним данным, составило 75 человек, а общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в Молдавии по состоянию на 11 апреля составило 1438 человек.

153 человека, по словам министра здравоохранения, находятся в тяжелом состоянии, 443 — в состоянии средней степени тяжести. 12 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Молдавии выделило более $328 тысяч на борьбу с пандемией COVID-19.